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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı torbadan katılacak? İşte detaylar

Hollanda ekibi Ayax ve Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in tur atlamasının ardından Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 4.torbadan katılması kesinleşti.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 02:09
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı torbadan katılacak? İşte detaylar

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü ön eleme turu maçları sona ermesinin ardından ülkemizi gruplardan temsil edecek olan Galatasaray'ın kura çekimine 4. torbadan girmesi kesinleşti.

 

Galatasaray'dan daha yüksek puanları olan Dinamo Kiev'in Slavia Prag'ı, Ajax'ın da Standart Liege'i elemesinin ardından sarı-kırmızılıların play-off turu öncesinde 3. torbaya yükselme ihtimali kalmadı.

 

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KESİNLEŞEN TORBALAR

1.TORBA

Real Madrid

Atletico Madrid

Bayern Münih

PSG

Man City

Juventus

Lokomotiv Moskova

Barcelona

2.TORBA

Tottenham

Dortmund

Porto

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Napoli

3.TORBA (KESİN)

Liverpool

Monaco

Roma

Schalke

CSKA Moskova

Lyon

4.TORBA

Galatasaray

Valencia

Club Brugge

Hoffenheim

Inter

Viktoria Plzen

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 02:09
  1. Şampiyonlar Ligi
  2. Galatasaray
  3. UEFA Şampiyonlar Ligi
  4. Şampiyonlar Ligi 4.torba

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