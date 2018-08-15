Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı torbadan katılacak? İşte detaylar
Hollanda ekibi Ayax ve Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in tur atlamasının ardından Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 4.torbadan katılması kesinleşti.15 Ağustos 2018 Çarşamba 02:09
Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü ön eleme turu maçları sona ermesinin ardından ülkemizi gruplardan temsil edecek olan Galatasaray'ın kura çekimine 4. torbadan girmesi kesinleşti.
Galatasaray'dan daha yüksek puanları olan Dinamo Kiev'in Slavia Prag'ı, Ajax'ın da Standart Liege'i elemesinin ardından sarı-kırmızılıların play-off turu öncesinde 3. torbaya yükselme ihtimali kalmadı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KESİNLEŞEN TORBALAR
1.TORBA
Real Madrid
Atletico Madrid
Bayern Münih
PSG
Man City
Juventus
Lokomotiv Moskova
Barcelona
2.TORBA
Tottenham
Dortmund
Porto
Manchester United
Shakhtar Donetsk
Napoli
3.TORBA (KESİN)
Liverpool
Monaco
Roma
Schalke
CSKA Moskova
Lyon
4.TORBA
Galatasaray
Valencia
Club Brugge
Hoffenheim
Inter
Viktoria Plzen
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