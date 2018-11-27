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Galatasaray Şampiyonlar Liginde deplasman galibiyetine hasret kaldı

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Liginde Galatasaray, deplasman galibiyetine hasret kaldı. Sarı-kırmızılı takım, 13 maçtır dış sahada kazanamıyor.

27 Kasım 2018 Salı 14:51
Galatasaray Şampiyonlar Liginde deplasman galibiyetine hasret kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasında yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olacak Galatasaray, bu kulvarda uzun süredir deplasmanda maç kazanamıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde rakip sahalarda oynadığı son 13 müsabakada galibiyet elde edemedi.

"Devler Ligi"ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımı karşısında 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 13 dış saha maçında 2 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 8 gol kaydederken, kalesinde 31 gole engel olamadı.

Deplasmanda sadece 5 maç kazandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda şu ana kadar oynadığı maçlarda sadece 5 kez galip geldi.

Sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda rakip sahalarda çıktığı 54 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, 10'unda berabere kaldı, 39'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, deplasman maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 111 gol gördü.

Kesini gole kapatamıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda yaptığı son 25 maçta kalesini gole kapatamayarak, kötü bir seriye imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde en son 2002-2003 sezonunda grup aşamasında Lokomotiv Moskova'yı Rusya'da 2-0 yendiği maçta gol yemeyen sarı-kırmızılı takım, sonraki 25 deplasman müsabakasında rakiplerinin skor bulmasını önleyemedi.

Galatasaray, bu 25 karşılaşmada 56 gol yerken, rakip fileleri 23 kez havalandırdı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 14:51
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  2. Avrupa
  3. Almanya
  4. Rusya
  5. Schalke
  6. Şampiyonlar Ligi

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