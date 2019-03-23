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Galatasaray Rodrigues'e yeşil ışık yaktı

Galatasaray'ın devre arasında 9 milyon euro'ya Al Ittihad'a sattığı Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'da gözden çıkarıldı.

23 Mart 2019 Cumartesi 15:20
Galatasaray Rodrigues'e yeşil ışık yaktı

Galatasaray'ın devre arasında sattığı Garry Rodrigues’i takımın başına getiren Slaven Bilic'in gönderilmesinden sonra göreve gelen Şilili teknik adam Jose Luis Sierra, 2-0 kaybettikleri maçta 72'nci dakikada oyundan aldığı Hollandalı oyuncuyu kullanmaktan vazgeçti. Yönetim ricasıyla Al Hazm maçının kadrosuna aldı ama oynatmadı.

Dönmeye sıcak bakıyor

Sezonun bitimiyle beraber sözleşmesi de bitecek olan Sierra'nın Rodrigues'le çalışmak istemediğini yönetime ilettiği iddia edildi. Galatasaray'ın Rodrigues'in durumunu yakından izlediği ve gelecek sezon için kiralanması konusunda takip ettiği bildirildi. Rodrigues'in de dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Fatih Terim de Rodrigues'in gitmesine onay vermemişti.

Bir süredir Onyekuru'nun yerine oyuncu arayan Galatasaray yönetimi önüne çıkan uçuk rakamlar yüzünden sıkıntı yaşıyordu. Rodrigues'in dönme ihtimali takımı tanıması açısından da Terim'in ilgisini çekiyor. Galatasaray, Ndiaye'yi de Stoke City'e satmış sonra kiralamıştı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:20
  1. Fatih Terim
  2. Sierra Leone
  3. Garry Rodrigues
  4. Slaven Bilic
  5. Galatasaray
  6. Al Ittihad

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