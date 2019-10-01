Galatasaray PSG maçı kaç kaç bitti? Galatasaray PSG maçı sonucu

Galatasaray PSG maçı bu akşam büyük ilgiyle izlendi. Galatasaray PSG maçı sonucu merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi A grubu 2. maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya mücadele veriyor. Grupta geride kalan 1 müsabakada sarı-kırmızılılar, 1 puanla üçüncü sırada yer alırken, PSG ise 3 puanla zirvede bulunuyor. Galatasaray PSG maçı sonucu ne? Galatasaray PSG maçı kaç kaç bitti? İşte Galatasaray PSG maçına dair ayrıntılar...

Galatasaray - PSG maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray- PSG: 0-1

İlk 11

Galatasaray: Muslera, Seri, Falcao, Belhanda, Babel, Donk, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi

PSG: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Verratti, Sarabia, Di Maria, Icardi

İşte maçın dakika dakika ayrıntıları...

90+1'

Mariano şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda skor değişmedi.



90+1'

Maçın hakemi Szymon Marciniak Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda en az 4 dakikalık uzatmayı işaret ediyor.



90'

Türk Telekom Stadyumu stadında, Paris St Germain takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.



89'

Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda Paris St Germain atağı. Şutu çeken oyuncu Kylian Mbappe ancak top Galatasaray savunmasınca karşılanıyor.



87'

Paris St Germain hücumunda kafayı vuran oyuncu Marquinhos ancak isabet yok.



86'

Galatasaray takımında Marcao sarı kart ile cezalandırıldı.



83'

Oyuncu değişikliği. Angel Di Maria sahadan çıkan oyuncu, Ander Herrera maça dahil olan oyuncu.



80'

Sarı kart! Szymon Marciniak elini cebine attı ve sarı kartını Paris St Germain takımının oyuncusu Angel Di Maria için kullandı.



80'

Türk Telekom Stadyumu stadında, Ömer Bayram sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.



77'

Oyuncu değişikliği! Fatih Terim oyuncu değişikliğine gidiyor. Türk Telekom Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Ömer Bayram, çıkan oyuncu Yuto Nagatomo.



77'

Paris St Germain takımında Thiago Silva kafa vuruşu ile topu ağlara göndermeye çalıştı ancak isabetli bir vuruş olmadı.



77'

Türk Telekom Stadyumu stadında, Angel Di Maria sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.



77'

Paris St Germain takımı Kylian Mbappe ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.

75'

Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Paris St Germain takımında Thomas Meunier.



71'

Ofsayt! Paris St Germain atağı, hakem Szymon Marciniak tarafından çalınan ofsayt düdüğü ile sonlanıyor.



71'

Paris St Germain takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Eric Maxim Choupo Moting, çıkan oyuncu Pablo Sarabia.



69'

Galatasaray takımı golü bulabilirdi ama Radamel Falcao çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.



64'

Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Ryan Babel, oyuna giren oyuncu Florin Andone.



62'

Oyuncu değişikliği! Galatasaray takımında giren oyuncu Sofiane Feghouli, çıkan oyuncu Younes Belhanda.



61'

Paris St Germain takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Mauro Icardi, giren oyuncu Kylian Mbappe.



58'

Ryan Babel kaleyi görüp şutunu çekiyor ancak bu şut, Paris St Germain savunmasınca engelleniyor.



55'

Radamel Falcao şut! Top Paris St Germain defansından dönüyor.



55'

Maçın hakemi Szymon Marciniak, Galatasaray takımı lehine köşe atışı kararı verdi.



52'

Gol pasını veren isim Pablo Sarabia.



52'

Gol! Deplasman takımı skoru 0-1 yapan golü Mauro Icardi ile buldu.



51'

Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Angel Di Maria. Şutu kaleyi buluyor ancak golle sonuçlanmıyor.



49'

Korner kazanan takım Galatasaray. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Michael Seri.



49'

Galatasaray takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Michael Seri.



46'

Maçın ikinci yarısı başladı.



Hakem saatine baktı ve ilk devreyi bitiren düdüğü çaldı.



45+1'

4.Hakem 1 dakikalık eklenen süreyi gösteren tabelayı kaldırıyor. İstanbul şehrinde en az 1 dakika uzatma oynanacak.



45+1'

Türk Telekom Stadyumu stadında, Paris St Germain takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.



41'

Galatasaray takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Michael Seri.



41'

Maçın hakemi Szymon Marciniak, Galatasaray takımı lehine köşe atışı kararı verdi.



38'

Idrissa Gueye, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak İstanbul şehrinde skor değişmedi.



37'

Türk Telekom Stadyumu stadında, Paris St Germain takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.



34'

Ofsayt! Yan hakemin bayrağı havada. Deplasman takımı atağı ofsayt nedeni ile kesiliyor.



29'

Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Paris St Germain takımında şutu çeken oyuncu Thomas Meunier.



29'

Korner kazanan takım Paris St Germain. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Angel Di Maria.



26'

Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Juan Bernat ancak isabet yok.



23'

Maçta heyecanlı anlar. Mauro Icardi şutunu çekiyor ancak top Galatasaray savunmasından dönüyor.



23'

Türk Telekom Stadyumu stadında, Angel Di Maria sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.



18'

Michael Seri şutunu çekiyor ancak isabet yok.



15'

İsabetsiz şut! Paris St Germain Pablo Sarabia ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.



11'

Paris St Germain takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Angel Di Maria.



11'

Angel Di Maria çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.



7'

Sarı kart! Deplasman takımı oyuncusu Mauro Icardi sarı kart görüyor.



4'

Idrissa Gueye isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, İstanbul şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.



2'

Paris St Germain takımında Angel Di Maria kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.



1'

Hakem Szymon Marciniak son kontrollerini yaptı ve maçı başlattı.



Takımların Türk Telekom Stadyumu stadındaki maçta sahaya çıkacak kadroları açıklandı.



Paris St Germain deplasmanda 3 maçtır kazanıyor.



Galatasaray evinde oynadığı son 11 maçta hiç mağlubiyet almadı.



Galatasaray son 6 maçta yenilmedi.