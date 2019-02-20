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Galatasaray, Portekiz’de tur peşinde

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında yarın Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya gelecek.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:39
Galatasaray, Portekiz’de tur peşinde

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında yarın Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, turu geçmek için rakibini 1-0 ve 2-1 dışında farklı bir skorla mağlup etmek zorunda bulunuyor.


UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Galatasaray, yarın TSİ 23.00’te Luz Stadı’nda Portekiz ekibi Benfica ile mücadele edecek. İki takım arasında İstanbul’da Türk Telekom Stadı’nda oynanan müsabakayı Benfica 2-1’lik skorla galip ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar, turu geçmek için 1-0 ve 2-1’lik skorlar hariç galip gelmek zorunda bulunuyor. Aslan 90 dakika sonunda 2-1 galip olması durumunda ise maç uzatmalara gidecek.



Avrupa kupalarında 279. maç


Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 278 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 107 kez de rakiplerine mağlup oldu. 72 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Maçtan galip ayrılması durumunda Aslan, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak. Geride kalan 278 maçta Cimbom rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 414 gol gördü.



Avrupa Ligi’nde 77. müsabaka


Galatasaray, eski adıyla UEFA Kupası yeni ismiyle UEFA Avrupa Ligi’nde daha önce 76 kez oynadı. Sarı-kırmızılılar 29 müsabakada rakiplerini mağlup ederken, 23 kez de yenildi. 24 maçta ise berabere kaldı. Cimbom bu mücadelelerde 120 gol atarken, kalesinde 100 gole engel olamadı.



Benfica ile 5. randevu


Galatasaray ile Benfica bugüne kadar 2 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 4 maçta iki takım birbirlerini 2’şer kez mağlup etme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar 6 gol atarken, Portekiz ekibi ise 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.



Galatasaray, Portekiz takımları ile 8 kez karşılaştı


Avrupa arenasında Galatasaray, daha önce Portekiz ekipler Benfica, Porto ve Braga ile toplam 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 3’ünden galip ayrılan taraf olan sarı-kırmızılılar, 5 kez de yenildi. Sarı-kırmızılı takım attığı 10 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü.



Deplasman karnesi zayıf


Galatasaray Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı müsabakalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Cimbom Avrupa arenasında oynadığı son 16 maçta galibiyeti unuttu. Sarı-kırmızılılar söz konusu 16 dış saha maçında 14 kez yenilirken, 2 kez berabere kaldı. Aslan Avrupa’da son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Schalke 04 karşısında elde etmişti.



Fernando ve Linnes götürülmedi


Galatasaray’da Benfica karşılaşması öncesinde 1 cezalı ve 1 de sakatlığı bulunan futbolcu yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımda Brezilyalı futbolcu Fernando Reyes ile sakatlığı bulunan Norveçli futbolcu Martin Linnes, Portekiz’e götürüldü. Takımda ayrıca Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir de isimleri UEFA listesine bildirilmediği için görev alamayacak.



Donk ve Nagatomo sınırda


Öte yandan sarı-kırmızılı takımda iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Galatasaray’da Ryan Donk ile Yuto Nagatomo, sarı kart sınırında yer alıyor. İki futbolcu Benfica karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki Avrupa kupaları maçında cezalı duruma düşecek.



Düdük Rumen Ovidiu Hategan


Galatasaray ile Benfica arasında oynanacak karşılaşmayı Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Hategan’ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yaparken ilave yardımcı hakemleri ise Radu Petrescu ve Sebastian Coltescu olacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Radu Ghinguleac görev alacak. Bu maç aynı zamanda Ovidiu Hategan’ın Avrupa arenasında yönettiği ilk Galatasaray maçı olacak.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:39
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