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Galatasaray, Ozornwafor’u Almeria’ya kiralıyor

Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor’u kiralık olarak İspanya 2.

22 Ağustos 2019 Perşembe 00:58
Galatasaray, Ozornwafor’u Almeria’ya kiralıyor

Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor’u kiralık olarak İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeria’ya kiralıyor.


Galatasaray, sezon başında Nijerya ekibi Enyimba Aba’dan 300 bin Euro’ya transfer ettiği 20 yaşındaki defans oyuncusu Ozornwafor’u Almeria’ya kiralamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor’un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 00:58
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