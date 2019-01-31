0553 313 94 23

Galatasaray, Mitroglou'nun transferi için görüşmelere başladı

- Sarı-kırmızılı kulüp, Olympique Marsilya'nın Yunan santrforu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu

31 Ocak 2019 Perşembe 10:52
Galatasaray, Mitroglou'nun transferi için görüşmelere başladı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Olympique Marsilya'nın Yunan santrforu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique Marsilya'yla resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Bu sezon Fransız kulübüyle 20 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Yunan futbolcu, 3 gol attı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 10:52
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Konstantinos Mitroglou
  4. Olympique Marsilya
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Başakşehir'e altyapıdan iki takviye
    1. Medipol Başakşehir'e altyapıdan iki..
    2. Teröristlere büyük darbe! Hepsi imha..
    3. Ev kadınlığından yurt dışına ürün..
    4. Baradey'den Mısır'a insan hakları..
    5. "Gönüllü YÜZ" projesi
    6. Sivasspor'a dünyaca ünlü yıldız Bojan..
    7. GRAFİKLİ - Asya Kupası'nda final..
    8. Yoğurt kabından uyuşturucu çıktı
    9. Fehmi Koru'dan tepki çekecek FETÖ..
    10. Kırgızistan Türkiye ile sosyal..
    11. "Devleti ve toplumu inşa etmek..
    12. AK Parti aday tanıtım toplantısı
    13. İşçi ikramiyeleri bugün ödeniyor
    14. "Temel liselerin çoğunluğu dönüşümünü..
    15. AB vize ücretlerini 80 euroya çıkarıyor
    16. Cari açık 2019'da düşüşünü sürdürecek
    17. Buzulların altından 40 bin yıllık..
    18. Gaming İstanbul oyunseverlere..
    19. Bankaların mevduata ödediği faiz 150..
    20. Taksit ve modaya uyum kaygısı israfı..
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek