Galatasaray, Mitroglou ile yollarını ayırdı Galatasaray, Yunan golcü Konstantinos Mitroglou ile yollarını ayırdı.

Galatasaray, Yunan golcü Konstantinos Mitroglou ile yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz sezon Marsilya’dan 1,5 yıllığına kiralanan Mitroglou, yeni sezonda Hollanda ekibi PSV’nin formasını giyecek. Sarı-kırmızılı kulübün Yunan oyuncunun transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou’nun 2019-2020 futbol sezonu için geçici transferi konusunda PSV N.V. Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, PSV N.V. Kulübü şirketimize oyuncunun sabit transfer ücretine istinaden net 1 milyon 250 bin Euro ödeyecektir. Yapılan anlaşma gereği şirketimiz oyuncuya 2019-2020 sezonu boyunca toplam net 1.950.000 Euro tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir" denildi.

Mitroglou, sarı-kırmızılı formayla 9 maça çıkarken, 2 gol kaydetmiş ve 1 de asist yapmıştı.

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