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Galatasaray Malatya'nın yıldızını istiyor

Galatasaray'da yaşanan sakatlıkların ardından devre arası için flaş bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Guilherme'yi transfer etmek istiyor.

20 Kasım 2018 Salı 16:23
Galatasaray Malatya'nın yıldızını istiyor

Ara transferde kadrosuna bir forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Yaz döneminde Gomis ile yolları ayırdıktan sonra o bölgeye herhangi bir takviye yapmayan sarı kırmızılılar, ara transferi hareketli geçireceğe benziyor.

Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'ın radarına girdi

Mutlak bir golcü alması beklenen Galatasaray'ın orta saha bölgesi için de bir hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

İtalyan medyasında yer alan habere göre Yeni Malatyaspor'un Benevento'dan kiraladığı Guilherme, Galatasaray'ın radarına girdi.

Sarı kırmızılı ekibin Brezilyalı oyuncu için nabız yokladığı bildirildi. Serie A ekiplerinden Sassuolo da 27 yaşındaki oyuncu için devrede.

Bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 13 maça çıkan Guilherme 3 gol 6 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaray'ın o bölgede Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli gibi alternatifleri bulunuyor.

Ancak Emre sakat, Belhanda ve Feghouli'nin ara transfer döneminde iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmaları gündemde.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 16:23
  1. Yeni Malatyaspor
  2. Galatasaray

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