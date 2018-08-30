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Galatasaray maçı öncesi Burak Yılmaz'a kötü haber

Karadeniz ekibi Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz, sakatlığından dolayı Galatasaray maçında oynayamayacak.

30 Ağustos 2018 Perşembe 18:13
Galatasaray maçı öncesi Burak Yılmaz'a kötü haber

TRT Spor'un haberine göre Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor'un Cumartesi günü 21:45'te Galatasaray ile oynayacağı maçta sahadaki yerini alamayacak.

Burak Yılmaz, bu sezon Trabzonspor'da sadece 26 dakika oynayabildi. 33 yaşındaki golcü futbolcu, takımının Başakşehir ve Ankaragücü maçlarını kaçırırken Sivasspor maçında ikinci yarı oyuna girmişti.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 18:13
  1. Sivas
  2. Ankara
  3. Trabzonspor
  4. Burak Yılmaz
  5. Galatasaray

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