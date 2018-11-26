Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarını sürdürdü





İSTANBUL (AA) - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile 28 Kasım Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptığı bildirildi.

Karşılaşma için yarın Moskova'ya gidecek sarı-kırmızılı takım, saat 18.30'da maçın oynanacağı Lokomotiv Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenmandan önce Fatih Terim ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.