Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı hakemi Sandro Scharer kimdir?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ile Jonas Erni üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakemliği Alain Bieri yapacak. Mücadelede Lionel Tschudi VAR, Adrien Jaccottet ise AVAR olarak görev alacak.

Sandro Scharer kimdir?

Sandro Schärer 6 Haziran 1988 tarihde Buttikon’da doğdu. İsviçreli profesyonel bir futbol hakemidir. Scharer 2015’ten bu yana FİFA’da görev yapmakta. Scharer, geçtiğimiz sezon Sivasspor 'un UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 kazandığı Karabağ maçının da orta hakemiydi.