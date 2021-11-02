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Biyografi Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı hakemi Sandro Scharer kimdir?
Biyografi

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı hakemi Sandro Scharer kimdir?

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı hakemi nereli? UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, 4 Kasım Perşembe günü Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Grupta lider olan Galatasaray, üç puan alarak liderliğini korumak istiyor. Sarı kırmızı taraftarları ise Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının hakemini merak ediyor. Galatasaray-Lokomotiv Moskova maç hakemi kim? Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşmasını Sandro Scharer yönetecek. Peki Sandro Scharer kimdir? Sandro Scharer nereli kaç yaşında? Sandro Scharer hayatı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 13:57:00 -
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı hakemi Sandro Scharer kimdir?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ile Jonas Erni üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakemliği Alain Bieri yapacak. Mücadelede Lionel Tschudi VAR, Adrien Jaccottet ise AVAR olarak görev alacak.

Sandro Scharer kimdir?

Sandro Schärer 6 Haziran 1988 tarihde Buttikon’da doğdu. İsviçreli profesyonel bir futbol hakemidir. Scharer 2015’ten bu yana FİFA’da görev yapmakta. Scharer, geçtiğimiz sezon Sivasspor 'un UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 kazandığı Karabağ maçının da orta hakemiydi.

 

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