0553 313 94 23

Galatasaray kupa maçına hazır

- Sarı-kırmızılıların Hatayspor maçı kadrosuna uzun süredir sakatlığı bulunan Emre Akbaba da dahil edildi

05 Şubat 2019 Salı 22:29
Galatasaray kupa maçına hazır


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Hatayspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunla devam eden idmanın ana bölümünde sınırlı alanda pas yapıldığı aktarıldı.

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Teknik direktör Fatih Terim, Hatayspor maçı kadrosuna uzun süredir sakatlığı bulunan Emre Akbaba'yı da dahil etti.

Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 22:29
  1. antrenman
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Hatayspor
  5. SÜPERLİG
  6. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    John Wall evinde düşüp yeniden sakatlandı
    1. John Wall evinde düşüp yeniden..
    2. Belçika'da çevre protestolarına..
    3. "Tech-InvesTR kapsamında yaklaşık 1,8..
    4. Şehirde salgın: 1300 kişi hastaneye..
    5. Binali Yıldırım müjdeyi verdi!..
    6. Yunanistan'da Venezuela için ABD..
    7. Binali Yıldırım canlı yayında soruları..
    8. ABD'den YPG/PKK'yı koruma planı
    9. Binali Yıldırım: "(Avrasya Tüneli) Bu..
    10. Nefesler tutuldu! Diriliş Ertuğrul'da..
    11. Binali Yıldırım: "(Gebze-Halkalı..
    12. Kuveyt Emiri'nden Suudi Arabistan..
    13. Trabzonspor, Ümraniyespor'a diş..
    14. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    15. Erdoğan-Çipras ortak basın toplantısı
    16. Papa, Maduro’nun teklifini kabul etti
    17. Erdoğan-Çipras ortak basın toplantısı
    18. Fatih Altaylı'nın "Polise küfrettim"..
    19. ABD Başkanı Trump'a soğuk duş! 'Kabul..
    20. Galatasaray kupa maçına hazır
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    “50 yıllık FETÖ’cü Fehmi Koru”
    “50 yıllık FETÖ’cü Fehmi Koru”
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"