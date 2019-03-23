Galatasaray Kulübünün mali kongresi





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, camia olarak birlikte hareket ettiklerinde bu sene de şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda yapılan yıllık olağan mali genel kurulunda konuşan Albayrak, geçen yıl zor bir dönemde göreve geldiklerini dile getirerek, "Göreve geldiğimizde bir rakibimiz üst üste şampiyon olmuştu ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biriydi. Vergi borçları ve temlikler vardı. Transfer dönemiydi ve Galatasaray yasaklı bir durumdaydı. Biz 3 saat içinde 32 milyon lirayı yatırmak zorundaydık. Bunu yatırmadığımız takdirde transfer yapamıyorduk. El ele verip, birbirimizi kucakladığımız zaman geçen sene olduğu gibi Allah'ın izniyle bu sene de şampiyon olacağız. Buna inancım sonsuz." diye konuştu.

Galatasaray'ın geleceği için yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktaran Albayrak, "İnanın gece saat 4'e kadar uyuyamıyorum. Zorlu dönemden geçiyoruz. Sezonun ilk devresinde sakatlıklar yaşadık. Her şeye rağmen rakibimizle aramızda 6 puan fark var. Ayrıca onlarla sahamızda maçımız var. Ancak her şeyden önce birbirimize kuvvetlice sarılmamız lazım. Biz şampiyon olmayalım diye çok dua eden var." ifadelerini kullandı.

Emre Taşdemir'in alacağı ücreti borsaya bildirmemeleriyle ilgili eleştirilere yanıt veren Albayrak, "Emre Taşdemir arkadaşımızı, 3,5 milyon avro alan öbür futbolcuların karşısında küçük düşürmemek, korumak için borsaya bildirmedik. O arkadaşımız milli takıma seçildi. Yeni dönemde çok az para ödeyerek alacağımız, bonservis bedeli vermeden alacağımız isimlerin listesini hocamızla beraber yaptık. Her an sözleşme imzalayacağız." şeklinde görüş belirtti.

Abdurrahim Albayrak, herhangi bir yanlış anlamaya neden olmamak için teknik direktörleri Fatih Terim ile mali genel kuruldan önce resmi sözleşme imzalamadıklarını aktararak, "Fatih hoca ile aramızda en ufak bir bir şey yok, olamaz da. Allah'ın izniyle önümüzdeki hafta da sözleşme imzalayacağız. Biz geçen sene şampiyon olarak Türk futbolunun tarihini değiştirdik. Çünkü rakibimiz üst üste üç kez şampiyon olacaktı ve biz Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalacaktık." değerlendirmesinde bulundu.