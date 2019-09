Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin yerine yapılacak konut projesi nedeniyle Kemerburgaz'a taşınmalarının kulübe tahsis edilen arazideki hukuksal sorun nedeniyle gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında Mustafa Cengiz, eski başkanlardan Dursun Özbek'in açıklamalarına yanıt verdi.

Dursun Özbek döneminde başlayan Riva ve Florya projelerinden beklenenlerin gerçekleşmediğini aktaran Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın başkanımız Dursun Özbek, Riva ve Florya'nın Galatasaray'ı kurtaracağını, kurtarma projesi olduğunu ama yönetimimizin bunu doğru yönetmediğini ifade etti. Gerçekler acıdır. Riva ve Florya'yı 1 milyar lira tahmini bedelle yaptık. Genel kurulda ben oy vermedim, salonu terk ettim. Benim görüşüm Riva ile Florya'nın ayrılmasıydı. 'Florya'yı neden taşımadınız? Florya'yı bir an önce taşıyın' diyor. Florya ihalesini alan müteahhit de hem bizi hem de gidebileceği her kapıyı zorluyor. Biz de çıkmak istiyoruz. Hizmette süreklilik nedeniyle eski yönetimin yaptıklarını onaylamasak bile sürdürmek durumundayız. Florya'dan çıkıp Kemerburgaz'a geçmek için elimizden geleni yaptık. Bakanlık, Emlak Konut, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Eyüp Kaymakamlığı ve Eyüp Belediyesi nezdinde bu kişinin çıkması için her şeyi yaptık."

Florya'nın yerine alınan Kemerburgaz arazisindeki maden ruhsatının çıkardığı sorunlara değinen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

"Eski yönetim acaba Kemerburgaz'ı Florya'ya karşı alırken bir gün gidip oraya baktı mı? 40 metre kot farkını bıraktık, orada maden ruhsatı olduğunu, maden ruhsatı hak sahibinin ne gibi haklara sahip olduğunu biliyor mu? Devletimiz ve hükümetimiz bize çok yardımcı oldu. Enerji Bakanından, Çevre Bakanına kadar bütün ilgili kurumlar ayağa kalktı. Komisyon kurup meseleyi hallettik. Başbakanın imzasına gidecekti. Fakat Başbakanlık gitti, yerine Cumhurbaşkanlığı Sistemi geldi. Mücadeleyi bırakmadık. Yasanın değişmesi için mücadele verdik. Galatasaray'ın gücü buna da yetti. Yasayı da torba kanuna sokma becerisi gösterdik. Maden sahibi, önceki hafta yürütmeyi durdurma kararı aldı. Devlet de hukuka uymak zorunda. 3 ay, 3 yıl, 10 yıl... Ne kadar süreceğini bilemiyorum."

Mustafa Cengiz, Florya'dan çıkmalarının mümkün olmadığını anlatarak, "Sayın Bakan ve Sayın Emlak Konut Genel Müdürü ile konuştuk. İki yıl içinde Florya'dan çıkmamız gerekiyordu ama biz çıkamıyoruz. Hukuksal süreç nedeniyle çıkamayız. 'Para yok.' diye bir ifade kullanmadım. Daha mülkün zilliyetini ele geçiremedik ki yatırımı düşünelim, plan ve proje yapalım. Biz, 'Çıkamıyoruz. Sözleşmeyi revize edelim. Florya'da kalalım. Galatasaray'dan ekstra kuruş para çıkmayacak şekilde Florya'yı geliştirelim. Sadece Riva'yı revize edelim.' dedik. Sözlü mutabakat sağladık. Bugün toplanacaktık ama divan toplantısı nedeniyle erteledik. Görüşmeler devam ediyor." diye konuştu.

Cengiz, Dursun Özbek döneminde yapılan transferlerin maddi yükünden bahsederek, "Stopaj hariç 155 milyon avroluk 11 futbolcu transfer edildi. Bugün çektiğimiz mali sıkıntının en temelinde bu harcama var. Bu harcamayı biz hala bitiremedik." değerlendirmesinde bulundu.





- "Yıllık 5 milyon doları Dursun Özbek'ten talep ediyorum"





Mustafa Cengiz, Mecidiyeköy'deki otelle ilgili taahhüt edilen geliri Dursun Özbek'ten istedi.

Dursun Özbek gibi otel inşaatının önünden geçerken utandığını anlatan Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:

"Dursun başkan, 'Otelin önünden geçerken utanıyorum, başımı çeviriyorum.' diyor. Ben de öyleyim. Ben de başımı çeviriyorum. Otelin önünden geçerken ben de utanıyorum. Duygun ağabeyin zamanında başkan yardımcısıydı. 'Buraya otel projesi yapacağım. İki yılda bitireceğim. Yılda 5 milyon dolar net gelir size taahhüt ediyorum.' dedi. Ben de alkışladım. Bu otele 2015'te başlandı. Bu gün 2019. Yıllık 5 milyon dolarlık net geliri Sevgili Dursun Özbek'ten talep ediyorum. 'Bizi kandırdı.' demiyorum ama bize söz verdi, taahhüt etti. Bunu istiyorum. Otelle ilgili aklınıza gelecek tüm yolları deniyoruz. Masada 2 teklif var ama 5 milyon dolara ulaşamıyoruz. Bunu yakalarsak size getirip onayınızı alacağım."

Özbek'in alacaklarına istinaden kulübe gelen hacizle ilgili eski başkana tepki gösteren Mustafa Cengiz, "Ayıp. 'Ben size para verdim. Beni de soruşturuyorlar. Ben de vermedim, ortağım vermiş.' diyor. Ortağı olarak söylediği kişi aynı zamanda avukatı. Bize hem icra hem de haciz getirdi. Kendisi 20 Ocak tarihinde seçimi kaybettikten sonra Sportif AŞ'nin hisse senetlerine rehin koydu. Bunu bir şirketten alıp diğerine taşıdı. Bunlar belgeli. Görevden alınmış, görevden düşmüş bir yönetim yaptı. Yetmedi, Emlak Konut'tan alacağımız 20 milyon dolara da rehin koydu. Yetmedi 3 tane senet aldı. 5 milyon lira otel ve faiz bedeli, 7 milyon dolar, 12 milyon avro... Kendisi tanzim etti. Hukukta buna ne deniyor? Yönetme erkini kaybetmiş bir yönetim kendini alacaklı veya borçlu yaparsa hukukta bunun adı ne? Yetmedi bize icra yolladı. Yetmedi haciz yolladı." şeklinde görüş belirtti.





- Cengiz-Özbek gerginliği





Mustafa Cengiz ile Dursun Özbek arasında sözlü tartışma yaşandı.

Cengiz'in sözleri üzerine Özbek ayağa kalkarak tepki gösterdi. Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'e "Otur. Bekle. Lütfen Galatasaray adap ve edebine yakışır şekilde davran." diye karşılık verdi.

Araya giren divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Bu tartışmaları medya önünde değil, ayrı bir kapalı toplantıda yapalım. Hadise çirkinleşmeye başladı. Müdahale etmek zorunda kalacağım." dedi.

Konuşmasına devam eden Cengiz, "Siz Galatasaray'ı hacze verdiniz. Biz sizinle bir araya geldik. Bize 'Benim için Galatasaray Kulübü önemli değil, zor durumdayım.' dediniz. Saygı duyuyorum. Borcumuz borç ama faiziyle 8 milyon lirayı asla kabul etmem. Sayın Dursun Özbek'in 2 alacağı var. 12 milyon avro ve 7 milyon dolar. Bunları halletmemiz lazım. Bu borcunuzu ödeyeceğiz. Bunun şakası yok. Lütfen doğru anlatın. Burada 'Mecburen kasa kolaylığı yaptım. Beni zorladı. Mecburen ortağım haciz koydu.' demeyin. Haciz ve icra koyuyorsunuz." diyerek sözlerini tamamladı.