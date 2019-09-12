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Galatasaray Kulübü: "Yel kayadan toz alır!"

Galatasaray Kulübü, Tahkim Kurulu’nun Teknik Direktör Fatih Terim’in cezasını 3 maça indirmesinin ardından sert bir açıklama yaptı.

12 Eylül 2019 Perşembe 22:23
Galatasaray Kulübü: "Yel kayadan toz alır!"

Galatasaray Kulübü, Tahkim Kurulu’nun Teknik Direktör Fatih Terim’in cezasını 3 maça indirmesinin ardından sert bir açıklama yaptı.


Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden, "Yel kayadan toz alır!" başlığıyla yapılana açıklamada,


"PFDK’nın ve itirazımız üzerine Tahkim Kurulu’nun vermiş olduğu kararların hukuki temelden yoksun, kamuoyu vicdanında kabul görmeyen, subjektif nitelikte olduğu aşikardır.


Bir hukuk devletinde hiçbir kişi ya da kurum eleştirilemez değildir. Ancak, futbolu yönetenlerin bu hakkı Galatasaray’a tanımadıklarını görmekteyiz.


Kimilerinin şampiyonluklara “şaibeli”, “lekeli” diyerek resmi tescile dolayısıyla TFF’ye hakaret ettiği, 17(!) kulüp ve birlik adına TFF’yi tehdit ettiği bir ortamda Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim tarafından yapılan masum bir açıklamayı niyet okuyarak cezalandırmak da bunun en açık örneğidir.


Galatasaray, tüm bu haksız ve objektif olmayan kararlara rağmen; Yönetimi, Teknik Direktörü, Teknik Heyeti, oyuncuları ve büyük taraftarıyla birlikte kenetlenerek her zamankinden daha kararlı ve daha güçlü olarak şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir" denildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 22:23
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