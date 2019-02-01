Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: Bariyerleri çok rahat aştık

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ara transfer döneminin kapanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz, Standard Liege takımından kiralanan savunma oyuncusu Luyindama'nın forma numarasıyla ilgili de konuştu. GSTV'nin sorularını yanıtlayan Cengiz, "Luyindama 27 numaralı formayı giyecek. Bu çok büyük bir tesadüf, çünkü benim doğduğum yer olan Gaziantep'in plaka numarası. Ben bu tesadüften onur duyarım." dedi.

"Bariyerleri çok rahat aştık''

Galatasaray Kulübü'nün transfer döneminde yaptığı açıklamada yer alan bariyer benzetmesiyle ilgili konuşan Mustafa Cengiz, "Uzun bir maratondu, biraz sıkıntılı ve bariyerli. Fakat Galatasaray bu bariyerleri çok rahat aştı. Camianın gücünü bütün taraftarlarımız gördü. Bizler, onların temsilcileriyiz. Galatasaray dünya çapındaki gücünü bir kez daha gösterdi" dedi.

Luyindama'nın forma numarası hakkında da konuşan Mustafa Cengiz, "Luyindama 27 numaralı formayı giyecek. Bu çok büyük bir tesadüf, çünkü benim doğduğum yer olan Gaziantep'in plaka numarası. Ben bu tesadüften onur duyarım. Savaşçı bir karakter" ifadelerini kullandı.