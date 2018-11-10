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Galatasaray Kayseri'ye misafir oluyor!

Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:17
Galatasaray Kayseri'ye misafir oluyor!

Süper Lig'de son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray, topladığı 20 puanla 12. haftaya lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde averajla 2. sırada girdi.

Son 7 maçından bir galibiyet, bir beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrılan Kayserispor ise 12 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

Terim, Şaş ve 3 futbolcu cezalı

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından cezalandırılan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Ryan Donk, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues müsabakada görev yapamayacak.

PFDK'nın 7 maç ceza verdiği Terim ile 8 müsabakayla cezalandırılan Hasan Şaş, karşılaşmada takımın başında bulunmayacak. Maçta Galatasaray'ı yardımcı antrenörler Levent Şahin ile Ümit Davala idare edecek.

Sarı-kırmızılı takımda 6 maçla cezalandırılan Donk, 5 müsabaka ceza alan Ndiaye ve 3 maçtan men edilen Rodrigues de Kayserispor karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak.

Sakat futbolcuların durumu

Galatasaray'da ameliyat edilen Emre Akbaba, Eren Derdiyok, Fernando ve Yuto Nagatomo da müsabakada oynayamayacak.

Bu arada Faslı futbolcu Younes Belhanda karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Belhanda maçta kart görmesi durumunda, ligin 13. haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 10:17
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