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Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor. İşte, merakla arattığınız "Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?" sorusunun yanıtı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 21:17
Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor. İşte, merakla arattığınız "Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?" sorusunun yanıtı.

Profesyonel liglere verilen milli maç arası sona erdi. Hal böyle olunca gözler 4. hafta maçlarına çevrildi. Peki, 4. haftanın açılış maçı hangi takımlar arasında oynanacak?

4. hafta başlıyor

4. haftanın açılış maçı Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray cuma akşamı Kasımpaşa'yı konuk edecek. Türk Telekom Arena'da oynanacak olan mücadele saat 20.0'da başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray-Kasımpaşa maçında hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Falcao, Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

Galatasaray'ın yeni yıldızı Falcao, Kasımpaşa maçında forma giymek istiyor. Maç oynamaya hazır olduğunu belirten Falcao, "Bu hafta çok iyi antrenmanlar geçirdim. Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum. Monaco'da da antrenmanlarımı yapıyordum. Burada da yapmaya devam ettim. Son karar Fatih hocanın. Hoca şans verirse tabii ki oynayabilirim" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 21:17
  1. Galatasaray Kasımpaşa ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  2. Süper Lig
  3. Galatasaray
  4. Kasımpaşa
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