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Galatasaray kafilesi, Rusya'ya gitti

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak:"Kazanmaya gidiyoruz. Türkiye'ye iyi bir skorla döneceğimize inanıyorum"

27 Kasım 2018 Salı 11:35
Galatasaray kafilesi, Rusya'ya gitti


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında Lokomotiv Moskova ile yarın yapacağı karşılaşma için Rusya'ya gitti.

Atatürk Havalimanı'ndan özel bir uçakla Moskova'ya hareket eden sarı-kırmızılı kafilede, kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

Albayrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Lokomotiv Moskova maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Kazanmaya gidiyoruz. Cezalı oldukları için Türkiye'de oynayamayan oyuncularımız orada oynayacak. Yine eksikliklerimiz var ama Türkiye'ye iyi bir skorla döneceğimize inanıyorum. İnşallah yarın akşam maçın galibi biz oluruz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını akşam saatlerinde maçın oynanacağı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Fatih Terim ile bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 11:35
  1. Abdurrahim Albayrak
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Lokomotiv Moskova
  5. UEFA Şampiyonlar Ligi

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