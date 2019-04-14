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Galatasaray, Kadıköy'de yine kazanamadı

- Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalan Galatasaray, rakip sahadaki kazanamama serisini 23 maça çıkardı- Fenerbahçe karşısında deplasmanda son galibiyetini 22 Aralık 1999'da alan sarı-kırmızılı takım, sonraki 23 resmi maçın 8'inde berabere kalıp, 15'ini kaybetti

14 Nisan 2019 Pazar 21:13
Galatasaray, Kadıköy'de yine kazanamadı


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, rakibine karşı Kadıköy'de galibiyet hasretini sürdürdü.

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 19 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi yine başaramadı.

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 23. kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 20'si lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 8 defa da berabere kaldı.


- Kadıköy'de 15 gol attı, 44 gol yedi


Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 23 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 15 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 44 gole engel olamadı.


- Galatasaray'ın Kadıköy karnesi


Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 23 resmi maç ve sonuçlar şöyle:

Tarih

Organizasyon

Sonuç (FB-GS)

07.02.2001

Türkiye Kupası

4 - 4

06.05.2001

Süper Lig

2 - 1

16.02.2002

Süper Lig

1 - 0

06.11.2002

Süper Lig

6 - 0

29.02.2004

Süper Lig

2 - 1

22.05.2005

Süper Lig

1 - 0

08.03.2006

Türkiye Kupası

2 - 1

22.04.2006

Süper Lig

4 - 0

03.12.2006

Süper Lig

2 - 1

08.12.2007

Süper Lig

2 - 0

03.02.2008

Türkiye Kupası

0 - 0

09.11.2008

Süper Lig

4 - 1

25.10.2009

Süper Lig

3 - 1

24.10.2010

Süper Lig

0 - 0

17.03.2012

Süper Lig

2 - 2

12.05.2012

Süper Lig

0 - 0

12.05.2013

Süper Lig

2 - 1

10.11.2013

Süper Lig

2 - 0

08.03.2015

Süper Lig

1 - 0

25.10.2015

Süper Lig

1 - 1

20.11.2016

Süper Lig

2 - 0

17.03.2018 Süper Lig 0 - 0
14.04.2019Süper Lig 1 - 1

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 21:13
  1. derbi
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  4. Galatasaray
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