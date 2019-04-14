Galatasaray, Kadıköy'de yine kazanamadı
- Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalan Galatasaray, rakip sahadaki kazanamama serisini 23 maça çıkardı- Fenerbahçe karşısında deplasmanda son galibiyetini 22 Aralık 1999'da alan sarı-kırmızılı takım, sonraki 23 resmi maçın 8'inde berabere kalıp, 15'ini kaybetti14 Nisan 2019 Pazar 21:13
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, rakibine karşı Kadıköy'de galibiyet hasretini sürdürdü.
Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 19 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi yine başaramadı.
Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 23. kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 20'si lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 8 defa da berabere kaldı.
- Kadıköy'de 15 gol attı, 44 gol yedi
Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 23 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.
Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 15 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 44 gole engel olamadı.
- Galatasaray'ın Kadıköy karnesi
Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 23 resmi maç ve sonuçlar şöyle:
Tarih
Organizasyon
Sonuç (FB-GS)
07.02.2001
Türkiye Kupası
4 - 4
06.05.2001
Süper Lig
2 - 1
16.02.2002
Süper Lig
1 - 0
06.11.2002
Süper Lig
6 - 0
29.02.2004
Süper Lig
2 - 1
22.05.2005
Süper Lig
1 - 0
08.03.2006
Türkiye Kupası
2 - 1
22.04.2006
Süper Lig
4 - 0
03.12.2006
Süper Lig
2 - 1
08.12.2007
Süper Lig
2 - 0
03.02.2008
Türkiye Kupası
0 - 0
09.11.2008
Süper Lig
4 - 1
25.10.2009
Süper Lig
3 - 1
24.10.2010
Süper Lig
0 - 0
17.03.2012
Süper Lig
2 - 2
12.05.2012
Süper Lig
0 - 0
12.05.2013
Süper Lig
2 - 1
10.11.2013
Süper Lig
2 - 0
08.03.2015
Süper Lig
1 - 0
25.10.2015
Süper Lig
1 - 1
20.11.2016
Süper Lig
2 - 0
|17.03.2018
|Süper Lig
|0 - 0
|14.04.2019
|Süper Lig
|1 - 1
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