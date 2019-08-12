Galatasaray İtalya'da dağıldı Galatasaray, yeni sezon öncesi kapsamında son hazırlık maçında İtalyan temsilcisi Fiorentina'ya 4-1 mağlup oldu.

Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Fiorentina'ya 4-1 kaybetti. Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Fiorentina, 4-1'lik skorla kazandı. Fiorentina, 42. dakikada Kevin Prince Boateng'in penaltısıyla öne geçti. 45+3. dakikada Riccardo Sottil'in golüyle farkı 2'ye çıkardı ve ilk devre bu sonuçla bitti. Emre Mor attı Galatasaray, 50. dakikada Emre Mor'un golüyle farkı azalttı. Baskıyı artıran Galatasaray, beraberlik sayısı için Fiorentina kalesine yüklenmeye başladı ancak Fiorentina, kontra ataklarla golleri bulan taraf oldu. Fiorentina, 61. dakikada Benassi ve 83. dakikada Simeone'nin golleriyle maçın skorunu belirledi.

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