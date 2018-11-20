Galatasaray İtalya deplasmanında





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu sekizinci hafta mücadelesinde yarın İtalya temsilcisi Germani Brescia Leonessa'ya konuk olacak.

Brescia kentindeki Palaleonessa Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.

A Grubu'nda oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet alıp, 4 kez yenilen sarı-kırmızılı ekip, dördüncü sırada yer alıyor. İtalyan temsilcisi ise 7 karşılaşmada 2 galibiyet ve 5 mağlubiyetle altıncı ve son sırada bulunuyor.

Galatasaray, Germani Brescia Leonessa ile grupta oynadığı ilk maçı 84-76 kazanmıştı.