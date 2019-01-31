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Galatasaray istiyordu...Fenerbahçe görüşmelere başladı

Galatasaray'ın uzun süredir transferi için uğraştığı Alan Carvalho, sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye önerildi.

31 Ocak 2019 Perşembe 01:12
Galatasaray istiyordu...Fenerbahçe görüşmelere başladı

Fenerbahçe, transferin son gününe girilirken büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor. İddiaya göre Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği ancak transferini son anda gerçekleştiremediği Alan Carvalho, Fenerbahçe'ye önerildi.

Alan Carvalho'nun Türkiye temsilcileri olan Özkan Doğan ve Recep Doğukan Çetin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Galatasaray'ın transferde devre dışı kalmasının ardından futbolcuyu Fenerbahçe'ye öneren menajerler, ''Oyuncunun kulübüne 3,5 milyon Euro, futbolcuya da 3 milyon Euro verirseniz sabah ilk uçakla İstanbul'a getirebiliriz.'' dedi.

Ali Koç: Comolli ile görüşüp, dönüş yaparım

Başkanı Ali Koç ise bu öneriye ''Teknik ekip ve sportif direktör Damien Comolli ile görüşürüm. Kabul edilirse size geri dönüş yaparım.'' cevabını verdi.

Çin takımlarından Guanco Hengda Taobao forması giyen Alan Carvalho, Galatasaray ile Dubai'de transfer görüşmesi gerçekleştirmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

 

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 01:12
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