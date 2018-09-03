Galatasaray istiyordu! Claudio Marchisio'nun yeni takımı belli oldu

25 yıllık Juventus kariyerini sonlandırdıktan sonra bonservisini elinde bulunduran İtalyan futbolcu Claudio Marchisio, Rusya Ligi ekibi Zenit ile anlaştı.

MARCHİSİO, ZENİT'LE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

32 yaşındaki futbolcu, Zenit ile 2 yıllık sözleşmeya imza attı. Claudio Marchisio, Juventus kariyerinde 389 maça çıkarken 37 gol ve 42 asist üretmişti. 7 Serie A şampiyonluğu bulunan İtalyan futbolcu, Juventus ile 2 kez Şampiyonlar Ligi finalinde oynamıştı.