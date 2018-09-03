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Galatasaray istiyordu! Claudio Marchisio'nun yeni takımı belli oldu

Son şampiyon Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Claudio Marchisio, Rusya ekiplerinden Zenit'e transfer oldu.

03 Eylül 2018 Pazartesi 22:19
Galatasaray istiyordu! Claudio Marchisio'nun yeni takımı belli oldu

25 yıllık Juventus kariyerini sonlandırdıktan sonra bonservisini elinde bulunduran İtalyan futbolcu Claudio Marchisio, Rusya Ligi ekibi Zenit ile anlaştı.

MARCHİSİO, ZENİT'LE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

32 yaşındaki futbolcu, Zenit ile 2 yıllık sözleşmeya imza attı. Claudio Marchisio, Juventus kariyerinde 389 maça çıkarken 37 gol ve 42 asist üretmişti. 7 Serie A şampiyonluğu bulunan İtalyan futbolcu, Juventus ile 2 kez Şampiyonlar Ligi finalinde oynamıştı.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 22:19
  1. Claudio Marchisio
  2. Galatasaray
  3. Rusya
  4. Zenit

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