Galatasaray istiyordu! Claudio Marchisio'nun yeni takımı belli oldu
Son şampiyon Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Claudio Marchisio, Rusya ekiplerinden Zenit'e transfer oldu.03 Eylül 2018 Pazartesi 22:19
25 yıllık Juventus kariyerini sonlandırdıktan sonra bonservisini elinde bulunduran İtalyan futbolcu Claudio Marchisio, Rusya Ligi ekibi Zenit ile anlaştı.
MARCHİSİO, ZENİT'LE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
32 yaşındaki futbolcu, Zenit ile 2 yıllık sözleşmeya imza attı. Claudio Marchisio, Juventus kariyerinde 389 maça çıkarken 37 gol ve 42 asist üretmişti. 7 Serie A şampiyonluğu bulunan İtalyan futbolcu, Juventus ile 2 kez Şampiyonlar Ligi finalinde oynamıştı.
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