Galatasaray ilk transferini yaptı!
Galatasaray, Akhisarspor'dan Muğdat Çelik transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Sarı Kırmızılılar ayrıca kontratı biten Ryan Donk'un sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmelere başlandığını da KAP'a bildirdi.27 Haziran 2018 Çarşamba 23:09
Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Muğdat Çelik'i KAP'a bildirdi.
Sarı Kırmızılıların KAP'A yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcu Muğdat Çelik ile Kulübümüze transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
RYAN DONK İLE DE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Öte yandan Galatasaray, kontratı biten Ryan Donk'un sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmelere başlandığını da KAP'a bildirdi.
Galatasaray'dan borsaya yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk'un sözleşmesinin yenilenmesi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
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