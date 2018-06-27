Galatasaray, ilk transferini duyurdu!

Galatasaray, geçen sezon Akhisarspor'da forma giyen Muğdat Çelik'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Muğdat Çelik ile kulübümüze transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.