Galatasaray ile Kasımpaşa 30. randevuda





İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 30. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 29 lig maçından 18'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 58 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 4-1 kazandı.





- Kasımpaşa'daki maçlar





İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 8 kez karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 4 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 11 gole, sarı-kırmızılılar 16 golle yanıt verdi.

Geçen sezon bu statta yapılan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.





- En farklı skorlar





Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.