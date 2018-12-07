Galatasaray ile Çaykur Rizespor 35. randevuda

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 34 lig maçından 23'ünü Galatasaray, 5'ini Rizespor kazandı, 6 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 78 golüne, yeşil-mavililer 31 golle karşılık verebildi.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda yapılan son lig maçlarında Galatasaray, İstanbul'da 2-0 kazandı, Rize'deki müsabaka 1-1 tamamlandı.

- Galatasaray galip gelmekte zorlanıyor

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile Süper Lig'de yaptığı son maçlarda galip gelmekte zorlanıyor.

Ligde rakibiyle yaptığı son 8 maçtan sadece 2'sini kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 5 kez berabere kaldı, bir kez mağlup oldu.

- Rizespor deplasmanda 1 kez kazandı

Galatasaray, sahasında Rizespor ile oynadığı lig maçlarında sadece tek yenilgi aldı.

İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 17 kez karşılaştı, sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 13'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece 2003-2004 sezonundaki müsabakayı 2-1'lik skorla yitirdi.

İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 42 golüne, Rizespor 11 golle karşılık verdi.

Galatasaray, İstanbul'daki 17 lig maçının tamamında gol atarken, 9'unda kalesini gole kapadı.

- Farklı skorlar

Galatasaray, Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Rizespor ise Galatasaray karşısındaki toplam 5 galibiyetinden 4'ünü tek farklı skorlarla elde etti, sadece 1986-1987 sezonunda evinde 2-0 kazandı.

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazanırken, filelere giden toplam 9 gol, iki takım arasında geride kalan 34 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.



