  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'ndan Ihlara Vadisi'ne ziyaret
Aktüel

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'ndan Ihlara Vadisi'ne ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:55:03 -
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'ndan Ihlara Vadisi'ne ziyaret

AKSARAY (AA) - Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali'ni ziyaret etti.

Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Kuzeyboru ile karşılaşan ve bir otelde konaklayan Galatasaray HDI Sigorta takımı, dün Selime Katedrali'yle Ihlara Vadisi'ni ziyaret ederek doğa yürüyüşü yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan'dan bölge hakkında bilgi alan oyuncular, vadi boyunca video ve fotoğraf çekerek tarihi mekanları inceledi.

Doğan, burada yaptığı açıklamada, Ihlara Vadisi'ni her yıl 500 binin üzerinde turistin ziyaret ettiğini, vadinin Kapadokya bölgesi için çok önemli olduğunu söyledi.

Antrenör Ataman Güneyligil de Ihlara Vadisi'nin harika bir yer olduğunu ve tarihi alanlara hayran kaldığını ifade etti.

Oyunculardan Gizem Güreşen ise vadinin doğal güzelliğini gördüğünde çok şaşırdığını, her kesin burayı görmesi gerektiğini kaydetti.

Ihlara Vadisi'nin ardından Selime Katedrali'ni gezen oyuncular bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus uzmandan Ermenistan yorumu: Türkiye, Rusya’nın kabusu olur!
Gündem

Rus uzmandan Ermenistan yorumu: Türkiye, Rusya’nın kabusu olur!

Rus askeri analist Aleksandr Golts, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilime Türkiye’nin de dahil olmasının, Rusya için bir kabus olduğu..
Erdoğan'dan ABD, Rusya ve Fransa'ya Azerbaycan ayarı!
Siyaset

Erdoğan'dan ABD, Rusya ve Fransa'ya Azerbaycan ayarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minsk üçlüsü olan ABD, Rusya ve Fransa’ya, Azerbaycan – Ermenistan gerilimindeki tutumları nedeniyle tepki gösterdi...
Ermenistan'a yardım iddiaları gündem olmuştu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan İran açıklaması
Dünya

Ermenistan'a yardım iddiaları gündem olmuştu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan İran açıklaması

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan çatışmalarla ilgili açıklamalar..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay