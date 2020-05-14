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Spor

Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-14 21:38:18 -
Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında futbolcuların genel kuvvet çalışmaları üzerinde durduğu belirtildi.

Aşam antrenmanında ise ısınma hareketlerinin ardından top ve dayanıklılık çalışmaları yapıldığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın çift idmanla sürdürecek.


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