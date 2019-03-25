Galatasaray (GS) seçim ne zaman yapılacak?

Galatasaray son dakika seçimli genel kurul ne zaman yapılacak? Galatasaray'da yıllık olağan mali genel kurulunda Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali yönden ibra edilse de idari yönden ibra edilmemesi üzerine GS Başkaın Mustafa Cengiz, seçimli kurultay kararı aldı. GS taraftarı bu son dakika gelişme üzerine Galatasaray'da seçim ne zaman yapılacak?

Galatasaray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz'in 30 gün içinde seçim kararı alması gerekiyor. Bu sebepten dolayı birçok sarı kırmızılı taraftar konuyla ilgili araştırmalara başlamış durumdalar. Biz de yeniakit.com.tr ekibi olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık. Ve Mustafa Cengiz aday olabilecek mi? Sorularına yanıt aramaya başladılar. Genel kurulda yaşananları ve konuyla ilgili tüm gelişmeleri sizler için hazırladık. Tüzüğün 59. maddesi: "Aklanmayan kulüp başkanı ile yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler."

Galatasaray 30 gün içinde seçime gidilecek

Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulu bugün gerçekleştirilirken, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali açıdan ibra edildi ancak idari açıdan ibra edilmedi. İdari yönden ibra edilmemesi üzerine başkan Mustafa Cengiz'in 30 gün içerisinde yönetimi olağanüstü toplayarak bir seçim kararı alması gerekiyor. Alınan kararın ardından yapılacak seçimde, Galatasaray Kulübü tüzüğüne göre idari olarak ibra edilmeyen başkan Mustafa Cengiz başkanlığa aday olamayacak. Mustafa Cengiz aleyhinde çıkan ibra kararıyla birlikte, Adnan Polat'tan sonra ibra edilmeyen ikinci Galatasaray başkanı oldu.

Galatasaray’da başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Galatasaray ibra kararı son dakika açıklandı ve Mustafa Cengiz yönetimi idari açıdan ibra edilmedi. Bu nedenle Galatasaray’ın tüzüğüne göre sarı kırmızılılar seçime gidecek. Mustafa Cengiz ve yönetimi, yıllık olağan mali genel kurulda 29 Mayıs’tan bu yana olan dönemde mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Galatasaray Tüzüğü'ne göre yönetim, 23 Nisan 2019'a kadar seçim kararı almalı ve 23 Mayıs 2019'a kadar da seçim yapmalıdır.

Galatasaray Tüzüğü'ne göre yönetim, 23 Nisan 2019'a kadar seçim kararı almalı ve 23 Mayıs 2019'a kadar da seçim yapmalıdır.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: Bu öfke niye? Bana öfkelebilirsiniz, beni istifaya davet edebilirsiniz, gayet doğal. Ben bundan rahatsız değilim. Benim için kedi dendi, değneği alıp kovalanır, gerisi yalan dendi ve temsil kabiliyeti dendi. Arkadaşlar, ben sizi temsil ediyorum, siz ne iseniz, ben oyum.

Ben geri adım atmıyorum. Tüm dediklerimin arkasındayım. Benim neredeyse kasetlerim yayınlandı başkan olmadan önce. Hepsinin bir gelişi var, arada tırnaklayıp alamazsınız. Beni yok etmek, bu yönetimi düşürmek ise amaç, zaten benim konuşmam fuzuli.

Galatasaray Yönetim Kurulu listesi

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ÜYE PROFİLİ (31 ARALIK 2018)

1.GENEL ÜYE SAYISI: 18179

2.AKTİF ÜYE SAYISI: 9914

3.KAYDI DONDURULMUŞ ÜYE SAYISI: 2816

4.VEFAT EDEN ÜYE SAYISI: 5104

5.İSTİFA EDEN ÜYE SAYISI: 145

6.İHRAÇ EDİLEN ÜYE SAYISI: 31

7.BOŞ ÜYE NUMARASI: 169

DİVAN ÜYELERİ BİLGİ DÖKÜMÜ:

1.DİVAN ÜYE SAYISI : 3881

2.AKTİF DİVAN ÜYE SAYISI : 2560

3.KAYDI DONDURULMUŞ DİVAN ÜYE SAYISI : 236

4.VEFAT EDEN DİVAN ÜYE SAYISI : 1074

5.İSTİFA EDEN DİVAN ÜYE SAYISI : 11