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Galatasaray, Gökay Güney ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu Gökay Güney ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:05
Galatasaray, Gökay Güney ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu Gökay Güney ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.


Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına iç transferlerle başladı. Sarı-kırmızılılar, U21 takımında oynayan ve sözleşmesi bu sezon sona erecek olan Gökay Güney ile 5 yıllık yeni mukavele imzalandığını açıkladı. Galatasaray, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Galatasaray altyapısından yetişen ve U21 Takımımızın kaptanlığı yapan Gökay Güney ile beş yıllık yeni sözleşme imzalandı" ifadelerine yer verildi.


Stoper ve orta sahada oynayabilen genç oyuncu, bu sezon sarı-kırmızılı ekibin U21 takımında 28 müsabakada forma giydi.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:05
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