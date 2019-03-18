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Galatasaray, geri dönüşlerle şampiyonluk yarışında

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılı ekip, geri düştüğü müsabakalarda gerçekleştirdiği geri dönüşler ile dikkati çekiyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:25
Galatasaray, geri dönüşlerle şampiyonluk yarışında

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 2-0 geri düştüğü Bursaspor müsabakasını 3-2 kazanan Galatasaray, bu sezon yaptığı geri dönüşlerle dikkati çekiyor.

Ligin 26. haftasında Bursaspor'a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, düşme hattından uzaklaşmak isteyen rakibi karşısında 15 ve 42. dakikalarda yediği gollerle 2-0 geriye düştü.

Mücadelesini sürdüren Fatih Terim'in öğrencileri, 45+2. dakikada Badou Ndiaye'nin golüyle durumu 2-1'e getirdi. İkinci yarıda 56. dakikada Mbaye Diagne'nin penaltıdan attığı golle 2-2 beraberliği sağlayan Galatasaray, 62. dakikada da Sofiane Feghouli'nin golüyle önemli bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Galatasaray, şampiyonluk mücadelesi verdiği Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'in 2 puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapattı.

Sarı-kırmızılı ekip, Bursaspor galibiyetiyle 52 puana çıktı ve Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 8'den 6'ya düşürdü.

 

- Geri dönüşlerden 16 puan

 

Galatasaray, bu sezon geri düştüğü maçlarda 16 puan elde etti.

Ligde ilk golü yediği 8 müsabakada geri dönüşe imza atan sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 4'er galibiyet ve beraberlik aldı.

Galatasaray, ilk golü yediği maçlarda MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Bursaspor'u mağlup etti.

Terim'in öğrencileri, ligin ilk yarısındaki Bursaspor maçının yanı sıra Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarından ise birer puan çıkardı.

 

- Feghouli etkisi

 

Galatasaray'ın bu sezon geri düşmesine rağmen puan aldığı karşılaşmalarda Sofiane Feghouli'nin etkisi dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk golü yediği söz konusu 8 müsabakada rakip fileleri toplamda 18 kez havalandırdı. Galatasaray'ın Cezayirli orta saha oyuncusu Feghouli, bu karşılaşmalarda 6 kez ile en çok gol bulan isim oldu.

Feghouli'yi 4 golle devre arasında kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok izledi. Galatasaray'ın geri döndüğü mücadelelerde Henry Onyekuru ve Younes Belhanda ikişer, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne ve devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz de birer gol buldu.

Galatasaray'ın bir golü de rakip oyuncular tarafından kendi kalesine atıldı.

 

- Geçen sezonu tekrarlamak istiyor

 

Galatasaray, 21. şampiyonluğuna ulaştığı geçen sezonki gibi bir geri dönüşe imza atmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon iyi başladığı ligde 14. haftada liderliği Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Mücadelesini bırakmayan Galatasaray, geriden takip ettiği rakibini 23. haftada geçti.

Sezon sonuna kadar liderliği bırakmayan Fatih Terim'in öğrencileri şampiyonluk ipini göğüsledi. Bu sezon da turuncu-lacivertli ekibin en yakın takipçisi olan Galatasaray, bazı maçlarda puan kaybı yaşamasına rağmen şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor.

 

- Galatasaray'ın geri döndüğü maçlar

 

Sarı-kırmızılı ekibin geri düşmesine rağmen puan çıkardığı maçlar şöyle:

HaftaMaçGeri düştüğü skorMaç sonucuGol atan futbolcular
1. haftaMKE Ankaragücü-Galatasaray1-01-3Serdar Aziz, Kone (Kendi kalesine), Eren Derdiyok
9. haftaGalatasaray-Bursaspor0-11-1Eren Derdiyok
16. haftaMedipol Başakşehir-Galatasaray1-01-1Eren Derdiyok
17. haftaGalatasaray-Demir Grup Sivasspor0-14-2Eren Derdiyok, Feghouli, Onyekuru (2)
20. haftaAytemiz Alanyaspor-Galatasaray1-01-1Feghouli
22. haftaKasımpaşa-Galatasaray1-01-4Belhanda, Feghouli (3)
24. haftaBüyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray1-01-1Belhanda
26. haftaBursaspor-Galatasaray2-02-3Ndiaye, Diagne, Feghouli

 

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:25
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