Galatasaray genç futbolcuyu takip ediyor
Galatasaray'ın Almanya'da Köln'ün B takımında forma giyen gurbetçi futbolcu Hikmet Çiftçi'yi izlediği öğrenildi.03 Mayıs 2019 Cuma 19:08
Alman basınındaki haberlere göre, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek orta saha oyuncusuyla sarı kırmızılı kulüp masaya oturacak.
Son dönem performansıyla övgüler alan ve ligin en güçlü orta saha oyuncularından biri olak gösterilen Hikmet Çiftçinin geçmiş dönemde sakatlık sorunlarıyla boğuşmasına rağmen tekrardan sahalara dönen Hikmet Çiftçinin sezon sonunda sözleşmesi sona ererken, genç oyuncunun takımıyla mukavelesini uzatmayacağı öğrenildi. Galatasarayın da bir süredir izlediği Hikmet Çiftçiyi yeni sezonda kadrosuna katması bekleniyor.
(Futbol Arena)
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