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Spor Galatasaray Gedson Fernandes transferinde sona yaklaştı
Spor

Galatasaray Gedson Fernandes transferinde sona yaklaştı

Galatasaray, Benfica'dan Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 21:10:00 -
Galatasaray Gedson Fernandes transferinde sona yaklaştı

İtalyan medyasının haberine göre Galatasaray, Gedson Fernandes'le kiralık olarak anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, Benfica ile görüşmeleri sürdürüyor. 22 yaşındaki genç orta saha şu anda Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da kiralık olarak forma giyiyor ancak bu sezon Premier Lig maçına hiç çıkmadı.

Fernandes'i İtalya Seri A ekiplerinden Torino da istiyordu.

Kulüpler arasında anlaşma sağlanırsa, Gedson Fernandes sezon sonuna kadar kiralanacak.

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