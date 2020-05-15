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Spor

Galatasaray Futbol Takımı'nda bir personelde koronavirüs tespit edildi

Sarı-kırmızılı futbol takımının antrenmanları 6 gün süreyle durduruldu

Yeniakit Publisher
2020-05-15 01:43:55 -
Galatasaray Futbol Takımı'nda bir personelde koronavirüs tespit edildi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol A Takımı performans ekibinde görevli bir yardımcı personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik direktör Fatih Terim, teknik ekip ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastaneleri Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla Kovid-19 PCR testi yapıldı.

Testin sonucunda performans ekibindeki bir yardımcı personelde koronavirüs tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulunun pozitif vaka tespiti sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokolleri devreye sokularak takımın antrenmanları 6 gün süreyle durduruldu.

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