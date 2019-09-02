Galatasaray Falcao’yu açıkladı Galatasaray, yeni transferi Falcao ile 3 yıllık anlaşmaya vardıklarını borsaya bildirdi.

Galatasaray, yeni transferi Falcao ile 3 yıllık anlaşmaya vardıklarını borsaya bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve Kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi.

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