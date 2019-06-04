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Galatasaray Doğa Sigorta'nın konuğu Anadolu Efes

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta ile Anadolu Efes, yarın play-off yarı final serisi üçüncü maçında karşılaşacak

04 Haziran 2019 Salı 10:08
Galatasaray Doğa Sigorta'nın konuğu Anadolu Efes


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray Doğa Sigorta, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Anadolu Efes'in 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Lacivert-beyazlı takım, yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda ev sahibi unvanıyla çıktığı ilk 2 müsabakayı 82-77 ve 80-68'lik skorlarla kazanmıştı.

Anadolu Efes, serideki üçüncü karşılaşmayı kazanması halinde adını finale yazdıracak. Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 7 Haziran Cuma, gerekirse beşinci ve son karşılaşma ise 10 Haziran Pazartesi günü yapılacak.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 10:08
  1. Anadolu Efes
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  3. Galatasaray Doğa Sigorta
  4. play-off
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