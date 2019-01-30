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Galatasaray, Diagne'nin transferi için görüşmelere başladı

- Kulübün açıklamasından:"Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ ile resmi görüşmelere başlanmıştır"

30 Ocak 2019 Çarşamba 20:50
Galatasaray, Diagne'nin transferi için görüşmelere başladı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin transferi için oyuncu ve kulübü Kasımpaşa ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Sportif AŞ'nin, Mbaye Diagne'nin transferi için resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Geçen sezonun ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya transfer olan Diagne, bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 20 kez fileleri havalandırdı.


- Açıklama gecikti

Galatasaray Kulübünün, Senegalli golcü ile görüşmelere başlandığını açıklaması, Kamu Aydınlatma Platformunun (KAP) internet sitesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle bir süre gecikti.

Sarı-kırmızılı kulüp, taraftarına yaptığı duyuruda, transfer ve özel durum bildirimlerinin gönderildiği Kamu Aydınlatma Platformunun (KAP) internet sitesine bir süre girilmemesini istedi.

Sarı-kırmızılı kulüp televizyonundan ve sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Değerli Galatasaraylılar. 19.05'ten bu yana aşırı yüklenme nedeniyle KAP web sitesine giriş yapılamamaktadır. Lütfen bir süre için KAP web sitesine giriş yapmayınız." ifadesi yer almıştı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 20:50
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