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Galatasaray derbide Beşiktaş'a konuk olacak

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak.

01 Aralık 2018 Cumartesi 09:15
Galatasaray derbide Beşiktaş'a konuk olacak

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Süper Lig'de geride kalan 13 maçta 7 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 24 puan topladı. Galatasaray, haftaya lider Medipol Başakşehir'in 6, ikinci Kasımpaşa'nın 1 puan ardından üçüncü sırada girdi.

Cezalı ve sakat oyuncuların yokluğunda sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray, "Üç büyükler" arasındaki yılın son derbisini kazanarak moral bulmak istiyor.

 

- Teknik direktör Fatih Terim tribünde

 

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle derbide takımının başında olamayacak.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe derbisindeki olaylar ve sonrasındaki açıklamaları nedeniyle toplamda 10 maç men cezası verilen Terim, Beşiktaş müsabakasında da soyunma odasına ve yedek kulübesine giremeyecek.

Terim'in yerine sarı-kırmızılı takımı antrenörler Ümit Davala ile Levent Şahin idare edecek.

Fatih Terim'in yanı sıra yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezası nedeniyle teknik ekipte görev yapamayacak.

 

- Sakatlar ve cezalılar düşündürüyor

 

Galatasaray'da 7 futbolcu Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Younes Belhanda, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş, sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında sahaya çıkamayacak.

Galatasaray'da cezalı olan Ryan Donk, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues ve Serdar Aziz de derbide süre alamayacak.

 

- Rodrigues'in cezası bitiyor

 

Galatasaray'ın Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcusu Garry Rodrigues, Beşiktaş derbisiyle cezasını tamamlayacak.

Ligdeki Fenerbahçe derbisinden sonra çıkan olaylara karıştığı için 3 maç men cezası verilen 28 yaşındaki futbolcu, Kayserispor ve Atiker Konyaspor müsabakalarında 2 maçlık cezasını çekti.

Rodrigues, Beşiktaş derbisinde de oynamayarak cezasını bitirmiş olacak.

 

- Fernando ve Ozan ceza sınırında

 

Galatasaray'da tecrübeli orta saha oyuncusu Fernando Reges ile genç stoper Ozan Kabak, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in geride kalan 13 haftasında üçer kez sarı kart gören Fernando ve Ozan, Beşiktaş derbisinde sarı kart ile cezalandırılmaları durumunda 15. haftada Çaykur Rizespor ile yapılacak maçta cezalı duruma düşecek.

 

- Muhtemel ilk 11

 

Galatasaray'ın Beşiktaş derbisine şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Fernando Muslera, Martin Linnes, Ozan Kabak, Maicon Roque, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Selçuk İnan, Mariano Filho, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Eren Derdiyok.

 

- Son 8 maçta 1 galibiyet

 

Galatasaray, çıktığı son 8 resmi maçta sadece 1 kez galip gelebildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 19 Ekim'deki Bursaspor maçıyla başlayan süreçte Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 müsabakaya çıktı ve 1 kez kazanabildi.

Ligdeki son 5 müsabakada sadece Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Bursaspor ve Atiker Konyaspor ile 1-1, Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı iki maçın ilkinde 0-0 berabere kaldı, ikincisini ise 2-0 kaybetti. Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya da 2-0 yenildi.

 

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 09:15
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