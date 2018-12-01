Galatasaray, deplasmanda derbi galibiyetine hasret
Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, son dönemde deplasmanda oynadığı derbileri kazanamıyor.01 Aralık 2018 Cumartesi 11:04
Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı bu kulvarda deplasmanda yaptığı son 7 maçta galip gelemedi.
Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta alan Galatasaray, sonraki 7 deplasman müsabakasından 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.
Bu dönemde Beşiktaş'a konuk olduğu 3 derbide 2 yenilgi ve bir beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı 4 maçın 2'sinde berabere kaldı, 2'sini kaybetti.
Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 4 kez ağları havalandırırken kalesinde 11 gol gördü.
- Deplasmandaki son 7 derbi
Galatasaray'ın Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 7 derbi ve sonuçları şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç
|2014-2015
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|1-0
|2015-2016
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|1-1
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2-1
|2016-2017
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2-2
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|2-0
|2017-2018
|Süper Lig
|Beşiktaş
|3-0
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-0
- Son 13 derbinin birini kazandı
Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçın sadece birini kazandı.
Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 6 maçın 4'nü kaybetti, birinde berabere kaldı, birinden ise galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 7 maçta ise 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı.
Rakipleriyle oynadığı bu 13 derbide 8 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.
- Son 13 lig derbisi
Galatasaray'ın ligde yaptığı son 13 derbi ve sonuçları şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç (GS-Rakip)
|2015-2016
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|1-1
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|1-2
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-0
|Süper Lig
|Beşiktaş
|0-1
|2016-2017
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|2-2
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|0-2
|Süper Lig
|Beşiktaş
|0-1
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-1
|2017-2018
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-0
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|0-3
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|0-0
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2-0
|2018-2019
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|2-2
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