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Galatasaray, deplasmanda derbi galibiyetine hasret

Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, son dönemde deplasmanda oynadığı derbileri kazanamıyor.

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:04
Galatasaray, deplasmanda derbi galibiyetine hasret

Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı bu kulvarda deplasmanda yaptığı son 7 maçta galip gelemedi.

Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta alan Galatasaray, sonraki 7 deplasman müsabakasından 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu dönemde Beşiktaş'a konuk olduğu 3 derbide 2 yenilgi ve bir beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı 4 maçın 2'sinde berabere kaldı, 2'sini kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 4 kez ağları havalandırırken kalesinde 11 gol gördü.

 

- Deplasmandaki son 7 derbi

 

Galatasaray'ın Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 7 derbi ve sonuçları şöyle:

SezonOrganizasyonRakipSonuç
2014-2015Süper LigFenerbahçe1-0
2015-2016Süper LigFenerbahçe1-1
 Süper LigBeşiktaş2-1
2016-2017Süper LigBeşiktaş2-2
 Süper LigFenerbahçe2-0
2017-2018Süper LigBeşiktaş3-0
 Süper LigFenerbahçe0-0

 

- Son 13 derbinin birini kazandı

 

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçın sadece birini kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 6 maçın 4'nü kaybetti, birinde berabere kaldı, birinden ise galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 7 maçta ise 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

Rakipleriyle oynadığı bu 13 derbide 8 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.

 

- Son 13 lig derbisi

 

Galatasaray'ın ligde yaptığı son 13 derbi ve sonuçları şöyle:

SezonOrganizasyonRakipSonuç (GS-Rakip)
2015-2016Süper LigFenerbahçe (D)1-1
 Süper LigBeşiktaş (D)1-2
 Süper LigFenerbahçe0-0
 Süper LigBeşiktaş0-1
2016-2017Süper LigBeşiktaş (D)2-2
 Süper LigFenerbahçe (D)0-2
 Süper LigBeşiktaş0-1
 Süper LigFenerbahçe0-1
2017-2018Süper LigFenerbahçe0-0
 Süper LigBeşiktaş (D)0-3
 Süper LigFenerbahçe (D)0-0
 Süper LigBeşiktaş2-0
2018-2019Süper LigFenerbahçe2-2

 

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:04
  1. Beşiktaş
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  3. derbi
  4. Fenerbahçe
  5. Futbol
  6. Galatasaray
  7. Spor Toto Süper Lig
  8. SÜPERLİG

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