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Galatasaray, Demba Ba bombasını patlattı

Türkiye'de Beşiktaş ve Göztepe formalarını giyen golcü oyuncu Demba Ba için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılı ekip, Senegalli yıldız oyuncu ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

20 Aralık 2018 Perşembe 10:27
Galatasaray, Demba Ba bombasını patlattı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ilk transferini yapmaya yakın. Ocak ayında bir stoper ve iki forvet takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılı kulübün ilk hedefi Demba Ba. Galatasaray, Senegalli golcüyü sezon sonuna kadar Çin ekibi Shanghai Shenhua'dan bedelsiz kiralamak istiyor.

33 yaşındaki tecrübeli futbolcuya da 5 aylık sözleşme karşılığı 1.3 milyon Euro önerilecek. Galatasaray, kiralama ücreti vermeyeceği için UEFA Finansal Fair Play'e takılmayacak. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibinin, hem oyuncu hem de kulübü ile anlaşmaya yakın olduğu gelen bilgiler arasında.

Demba Ba, Beşiktaş'ta 28 gol attı

Beşiktaş ile 46 maça çıkan Demba Ba toplamda 28 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti. Geçen sezonun ikinci yarısında Göztepe için ter döken Senegalli golcü, 13 maçta görev alırken, 7 gol ve 1 asistlik katkı vermişti. Sezon sonunda bonservisinin sahibi olan Shanghai Shenhua'ya dönen Demba Ba, Çin ekibinde ise 17 maçta 5 gol ve 2 asistle oynadı.

(Yeni Şafak)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 10:27
  1. Galatasaray
  2. Beşiktaş
  3. Senegal
  4. Shanghai
  5. Mustafa Cengiz
  6. Demba Ba

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