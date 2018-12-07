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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

07 Aralık 2018 Cuma 20:48
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, koordinasyon ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildiği kaydedildi.

Çalışmanın, yenilenme koşusu ile sona erdiği aktarıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tesislerde kampa girdi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 20:48
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