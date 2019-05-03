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"Galatasaray Business Network" etkinliği yapıldı

Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği’nin (1905 AGS) düzenlediği "Galatasaray Business Network" etkinliği JW Marriott Hotel’de yapıldı.

03 Mayıs 2019 Cuma 21:54
"Galatasaray Business Network" etkinliği yapıldı

Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği’nin (1905 AGS) düzenlediği "Galatasaray Business Network" etkinliği JW Marriott Hotel’de yapıldı.


Organizasyona Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyesi Özgür SavaşÖzüdoğru, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir katıldı.



“Galatasaray’ımızın etrafında tuzaklar vardır bunu hep birlikte kenetlenerek aşacağız”


1905 AGS olarak Galatasaray Spor Kulübü’nün amaç ve menfaatleri doğrultusunda yollarına devam ettiğini ifade eden dernek başkanı Özgür Bayraktar, “Kıymetli Galatasaraylılar inancımızın gereği başarısızlığın bir gerekçesi olamaz. İşte bugün bu ışığın doğrultusunda şampiyonluk yolunda Galatasaray’ımızın etrafında tuzaklar vardır bunu hep birlikte kenetlenerek aşacağız. Galatasaray’ımızın etrafında sinsi bir kuşatma vardır bunu hep birlikte yaracağız. Varsın Galatasaray düşmanları iş birliği yapsın. Biz hepsine yeteriz. Hepsinin bileğini tek başımıza bükeriz. İnanıyorum ki 4 hafta sonunda da şampiyonluk ipini göğüsleriz” ifadelerini kullandı.



“Sizlerin gözünde o pırıltıyı göremezsek çok samimi söylüyorum biz bu işten asla başarılı çıkamayız”


Kendisinin de bir Ankaralı olduğunu ve Ankara’nın önemli olduğunu dile getiren Mustafa Cengiz, “Biz sizlerden aldığımız güç ile kutsal yürüyüşü devam ettiriyoruz. Eğer sizlerin gözünde o pırıltıyı göremezsek çok samimi söylüyorum biz bu işten asla başarılı çıkamayız. Bizim elde ettiğimiz ve edeceğimiz başarılar sizler gibi görünmeyen kahramanların eseridir. Biz sadece siziz, sizin nefesiniz, sizin suretiniz, sizin yansımanızız. Ne mutlu bana ki ben sizleri temsil ediyorum” diye konuştu.


Cengiz konuşmasının ardından üyelere plaketlerini verdi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 21:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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