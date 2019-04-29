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Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi?

Süper Lig’de şampiyonluk yolunda hayati öneme sahip Galatasaray-Beşiktaş maçı için heyecan dorukta. Futbolseverler,Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ne zaman oynanacağını son dakika olarak merak ediyor. Peki Galatasaray-Beşiktaş maç ne zaman? Galatasaray-Beşiktaş maçı saat kaçta? Galatasaray-Beşiktaş hangi kanalda? Galatasaray-Beşiktaş şifresiz mi?

29 Nisan 2019 Pazartesi 08:23
Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi?

Süper Lig’de şampiyonluk yolunda hayati öneme sahip Galatasaray-Beşiktaş maçı için heyecan dorukta. Futbolseverler,  Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ne zaman oynanacağını son dakika olarak merak ediyor. Peki Galatasaray-Beşiktaş maç ne zaman? Galatasaray-Beşiktaş maçı saat kaçta? Galatasaray-Beşiktaş hangi kanalda? Galatasaray-Beşiktaş şifresiz mi?

Son dakika Süper Lig 31. Hafta Galatasaray-Beşiktaş derbi haberleri. Galatasaray - Beşiktaş maçının tarihi açıklandı. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluk umutlarını artırdı. Beşiktaş, Galatasaray deplasmanından 3 puan alır ve kalan haftalarda puan kaybetmez ve Başakşehir kalan maçlarında 1 mağlubiyet alırsa, 3 takımın ligi aynı puanda bitirme ihtimali ortaya çıkacak. 3 ekibin ligi aynı puanda tamamlaması durumunda ise Beşiktaş 3’lü averajda rakiplerine üstünlük kurduğu için ligi şampiyon olarak tamamlayacak. Peki Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Son dakika haberine göre  Galatasaray - Beşiktaşmaçı ne zaman? Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbi 5 Mayıs Pazar günü 19:00'da oynanacak. Galatasaray - Beşiktaş maçı Bein Sports canlı olarak yayınlanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbinin gündüz saatlerinde oynanacağına dair iddialar konuşulmuştu. Galatasaray'daki Yuto Nagatomo ve Beşiktaş'taki Shinji Kagawa'nın ülkeleri Japonya'da yayınlanması nedeniyle maç saatine yönelik böyle bir şey söz konusuydu.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 08:23
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