Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılılar, dünü izin yapacak geçirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Galatasaraylı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla Beşiktaş derbisi öncesi ilk çalışmasını yaptı.

Lokomotiv Moskova müsabakasında 90'ar dakika görev yapan futbolcular, salonda bireysel yenilenme çalışmasıyla günün tamamladı. Diğer oyuncular ise sahadaki antrenmana dinamik ısınma ve koşu ile başladı. Daha sonra sınırlı alanda dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın saat 19.05’te Türk Telekom Stadı'nda taraftara açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak.