UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray bugün Portekiz ekibi Benfica ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Evinde alacağı galibiyetle deplasmanda işini kolaylaştırmak isteyen Galatasaray, Benfica önünde gol yemeden farklı skor elde etmeye çabalayacak. Peki, Galatasaray Benfica UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray Benfica maçına ilişkin detaylar...

Galatasaray Benfica UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, Benfica'yı Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek. 14 Şubat Perşembe günü(Bugün) saat 20.55'te başlayacak karşılaşma Bein Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

Benfica'yı yakından tanıyalım

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleştiği Portekiz'in Benfica takımı, sarı-kırmızılılar gibi UEFA Şampiyonlar Ligi grubunu 3. tamamlayarak Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.

Lizbon temsilcisi, Portekiz liginde geçen sezonu 34 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle 81 puanla tamamladı. Benfica, 88 puanla şampiyon olan Porto'nun ardından ikinci sırada yer aldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu oynamaya hak kazandı.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşen Portekiz temsilcisi, sahasında 1-0 yendiği sarı-lacivertliler ile İstanbul'da 1-1 berabere kaldı ve play-off turuna yükseldi. Bu turda Yunanistan'ın PAOK takımıyla eşleşen Benfica, 1-1 ve 4-1'lik maçlar sonunda adını gruplara yazdırdı.

"Kupa 1"de E Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, Hollanda'nın Ajax ve Yunanistan'ın AEK takımlarıyla mücadele eden Benfica, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 7 puan topladı ve 3. olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Terim: Benfica Porto'dan daha iyi takım

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında bugün Portekiz’in Benfica takımını ağırlayacak olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Brezilyalı oyuncu Fernando ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Benfica’nın Porto’dan daha iyi durumda olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "İki Porto maçı bizim Şampiyonlar Ligi’ndeki önemli maçlardı. Çok fazla pozisyonlar bulduğumuz, penaltı kaçırdığımız maçlar. O iki maçı dışarıda seyretseniz kaybetmeniz mümkün değil. O performansı sergilersek tur için daha avantajlı oluruz. Benfica şu anda Porto’dan daha iyi bir durumda. Biz Porto performanslarını sergilersek tur için rahat bir şekilde ümitlenebiliriz" dedi.

'İnşallah UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gideriz'

Niyetlerinin Şampiyonlar Ligi’nde devam etmek olduğunu ancak bunun olmadığını dile getiren Terim şöyle konuştu; "Niyetimiz Şampiyonlar Ligi’nde devam etmekti ama orada sadece santrfor değil bazı eksiklerle oynadık. Buna rağmen iki Porto maçından birini kazansak daha farklı olabilirdi. İnşallah UEFA Avrupa Ligi’nde sonuna kadar gideriz. Bunun konuşulabilmesi için Benfica’yı geçmemiz lazım. Bu durumda çok daha net ileriye hedef gösteren konuşmalar yapabiliriz."

Benfica'nın tarihindeki başarıları

Porto, Sporting Lizbon ve Braga ile Portekiz futbolunun önde gelen ekiplerinden olan Benfica'nın tarihinde birçok önemli başarısı bulunuyor.

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden önceki format olan ve dönemin Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyon Kulüpler Kupası'nda iki kez şampiyonluk yaşadı. Portekiz temsilcisi, bu organizasyonda 1960-1961 ve 1961-1962 sezonlarında iki sezon üst üste şampiyonluğa uzandı.

Benfica, Portekiz liginde 36 kez şampiyon olurken, Portekiz Kupası'nda 26 kez mutlu sona ulaştı. Lizbon temsilcisi, 7 kez de Portekiz Süper Kupası'nı kazandı.

Benfica, iç saha maçlarını başkent Lizbon'daki Işık Stadı anlamına gelen Luz Stadı'nda yapıyor. 1954 yılında inşa edilen stat, 2002 yılında yıkılarak yeniden yapıldı. 66 bin 147 kişi kapasiteye sahip stat, 2004 Avrupa Şampiyonası finaline de ev sahipliği yaptı.

Benfica Galatasaray'la üç maç

Benfica, Avrupa kupalarında Galatasaray ile 3 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 2'sini sarı-kırmızılılar kazanırken, 1'inden Portekiz ekibi galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın attığı 5 gole, Benfica 3 golle karşılık verdi.

Portekiz temsilcisi, 2008-2009 sezonunda UEFA Kupası B Grubu'nda sahasında ağırladığı Galatasaray'a 2-0 yenildi. Benfica ile Galatasaray, ikinci kez 2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta mücadele etti. Türkiye'deki maçı Galatasaray 2-1 kazanırken, Portekiz'deki müsabakayı aynı skorla Benfica galip tamamladı.

Benfica Türk takımlarına elenmiyor

Benfica daha önce Avrupa'da eleme turlarında 5 kez Türk takımlarıyla eşleşti ve hepsinde turu geçen taraf oldu.

Portekiz ekibi, 1975-1976 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ve 2012-2013'te UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi, 2011-2012'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor'u elemişti. Trabzonspor, Benfica'ya elenmesine rağmen Fenerbahçe'nin UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı.

Benfica, 1980-1981 sezonunda Kupa Galipleri Kupası ilk turunda Altay'la eşleşti. İzmir'de yapılan ilk maç 0-0 sona ererken, Benfica evinde 4-0 kazanarak tur atladı.

Portekiz ekibi, son olarak bu sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşti. Sahasındaki maçı 1-0 kazanan Benfica, İstanbul'da 1-1 berabere kaldı ve turu geçen taraf oldu.

Benfica Türk takımlarıyla maçları

Benfica, daha önce Türk takımlarına karşı toplamda ise 15 maça çıktı. Bu maçlarda Portekiz ekibi 6 galibiyet, 5 defa da beraberlik elde etti. Türk takımları ise Benfica'ya karşı 4 galibiyet aldı.

Benfica'nın Türkiye'de hiç maç kazanamaması da dikkati çekiyor. Benfica, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'nin dışında Galatasaray, Trabzonspor, Altay ve Beşiktaş'la da eşleşti. Türkiye'deki 7 maçta Benfica, 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

Portekiz ekibi, ülkesinde ise Türk takımları karşısındaki tek yenilgisini Galatasaray'dan aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Benfica'yı deplasmanda 2008-2009 sezonunda UEFA Kupası'nda 2-0 yenmişti. Benfica bu tek yenilginin dışında sahasında Türk ekiplerine karşı 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica'yı İstanbul Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te ağırlayacak.

Tur atlayan takımlar, 20-21 Şubat tarihlerindeki rövanş maçlarının ardından belli olacak.

14 Şubat Perşembe

20.55 Galatasaray - Benfica (Portekiz) beIN SPORTS 1

20.55 BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere) beIN SPORTS HD 3

20.55 Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya) beIN SPORTS HD 2

20.55 Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna) beIN SPORTS MAX HD 1

20.55 Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya) beIN SPORTS MAX HD 2

20.55 Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya) beIN CONNECT

20.55 Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika) beIN CONNECT

20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya) beIN SPORTS HD 4

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya) beIN SPORTS MAX HD 2

23.00 Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya) beIN SPORTS HD 4

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya) beIN SPORTS MAX HD 1

23.00 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere) beIN SPORTS HD 2