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Galatasaray-Benfica maçına yabancı basından yoğun ilgi

Galatasaray ile Benfica arasında Türk Telekom Stadyumu’ndan oynanan müsabakayı yabancı basınından toplam 30 gazeteci takip etti.

14 Şubat 2019 Perşembe 22:59
Galatasaray-Benfica maçına yabancı basından yoğun ilgi

Galatasaray ile Benfica arasında Türk Telekom Stadyumu’ndan oynanan müsabakayı yabancı basınından toplam 30 gazeteci takip etti.


UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray ile Benfica arasında oynanan karşılaşma yabancı basından tarafından yoğun ilgi gördü. Bu önemli müsabakayı 25 Portekizli, 4 Japon ve 1 İtalyan gazeteci olmak üzere toplam 30 basın mensubu takip etti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 22:59
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