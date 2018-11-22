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Galatasaray Basketbol Takımı 86 - 65 Leonessa'ya yenildi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 8. hafta mücadelesinde İtalya temsilcisi Germani Brescia Leonessa'ya deplasmanda 86-65 mağlup oldu.

22 Kasım 2018 Perşembe 00:44
Galatasaray Basketbol Takımı 86 - 65 Leonessa'ya yenildi

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip gruptaki 5. mağlubiyetini yaşadı. Germani Brescia Leonessa ise 3. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk çeyreği 26-18 önde tamamlayan Germani Brescia Leonessa, soyunma odasına da 48-40 üstün gitti. Üçüncü periyotta Galatasaray'a sadece 5 sayı şansı tanıyan ev sahibi takım, final çeyreğine 66-45 önde girdi. Son periyotta da farkın kapanmasına izin vermeyen Germani Brescia Leonessa, karşılaşmadan 86-65 galip ayrıldı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 00:44
  1. Basketbol
  2. Galatasaray
  3. Germani Brescia Leonessa
  4. ULEB Avrupa Kupası

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